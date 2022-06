News

"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" als "Extended Cut" auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc?

Universal veröffentlicht "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (Jurassic World Dominion) möglicherweise in einer längeren Fassung fürs Heimkino. In Australien wurde bereits ein 154 Minuten langer "Extended Cut" zur Altersfreigabe geprüft. Dieser soll rund sieben Minuten zusätzliches Material im Vergleich zur 147 Minuten langen Kinofassung enthalten, welches in erster Linie durch einen längeren Prolog beigesteuert wird:

A modified version of the previously classified feature, Jurassic World: Dominion, said to be the Extended Cut, featuring approximately 7 minutes of additional footage, mostly in a re-edited prologue.



Von Universal gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung für einen "Extended Cut" von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" fürs Heimkino. Der dritte Teil der "Jurassic World"-Reihe läuft aber auch erst seit kurzem im Kino.

In Deutschland erscheint "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" am 25.08.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Auf digitalen Plattformen soll der dritte Teil der "Jurassic World"-Reihe bereits ab dem 10.08.2022 erhältlich sein.

Alle drei "Jurassic World"-Filme erscheinen auch als Trilogie auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Außerdem werden die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc auch als limitierte Steelbook-Sondereditionen veröffentlicht. Darüber hinaus ist noch eine "Ultimate Collector's Edition" mit allen sechs "Jurassic Park" und "Jurassic World"-Filmen sowie einem Raptor-Modell auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc geplant.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray werden mit deutschem und englischem DTS:X-Ton ausgestattet sein und die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,00:1 (HDR10)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS:X)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras: ?

Jurassic World: Ein neues Zeitalter (Blu-ray Disc)

Bild: 2,00:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS:X)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras: ?

