"Jamiroquai - Emergency on Planet Earth" erscheint als 30th Anniversary Edition in transparentem Vinyl

Jamiroquai veröffentlichen ihr Debüt-Album "Emergency on Planet Earth" aus dem Jahr 1993 in einer neuen "30th Anniversary Edition". Die Doppel-LP wird in transparentem Vinyl präsentiert und soll ab dem 14.10.2022 im Handel erhältlich sein.

Zuvor wurde auch bereits "Travelling Without Moving" aus dem Jahr 1996 als Doppel-LP in gelbem Vinyl neu veröffentlicht.

Tracklisting

1. When You Gonna Learn? (Digeridoo) 3:47

2. Too Young to Die (12"" Version) 6:03

3. Hooked Up 4:35

4. If I Like It, I Do It 4:34

5. Music of the Mind 6:20

6. Emergency on Planet Earth 4:03

7. Whatever It Is, I Just Can't Stop 4:05

8. Blow Your Mind 8:30

9. Revolution 1993 10:17

10. Didgin' Out 2:35

