News

HBO plant Fortsetzung von "Game of Thrones" mit Jon Snow

HBO arbeitet neben "House of the Dragon" bereits an weiteren "Game of Thrones"-Spin Offs und laut Informationen des "Hollywood Reporters" ist jetzt auch eine Fortsetzung geplant, die sich um Jon Snow dreht.

Die neue HBO-Serie soll eine Mischung aus Sequel und Spin Off werden und in der Hauptrolle mit Kit Harington besetzt sein, der Jon Snow bereits in "Game of Thrones" spielte. Ob auch weitere "Game of Thrones"-Stars in der neuen Serie zu sehen sein werden, ist noch offen.

Die Planungen für die neue Serie sollen noch einer frühen Phase sein und genauere Informationen zum Inhalt und Zeitplan wurden noch nicht angekündigt.

Das zehnteilige "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" wird in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sein sowie am 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Ab dem 23. Augsut wird "House of the Dragon" auch zum Kauf bei Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video oder Apple iTunes erhältlich sein.

www.sky.de

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.