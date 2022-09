News

"Godzilla vs. Kong"-Soundtrack erscheint als Vinyl-Edition

Waxwork Records veröffentlicht den "Godzilla vs Kong"-Soundtrack von Tom Holkenborg (Junkie XL) Ende Oktober in einer neuen Vinyl-Edition. Die Doppel-LP mit zwei 180 Gramm-Platten kommt am 28.10.2022 in den Handel und enthält noch einen Kunstdruck im 12 x 12 Zoll-Format. Auf CD wurde der Soundtrack bereits im letzten Jahr veröffentlicht.

bereits erhältlich:

