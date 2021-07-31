"Godzilla vs. Kong" jetzt in 4K & HDR bei Apple iTunes & Amazon Prime Video
"Godzilla vs. Kong" ist jetzt in 4K & HDR im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video erhältlich. Beide Shops bieten die vorgezogene "Heimkino-Premiere" für 21,99 EUR zum Kauf an. Bei Amazon gibt es auch eine Option zum 48 Stunden-Verleih für 17,99 EUR. Apple bietet neben HDR10 zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Sound.
"Godzilla vs. Kong" erscheint am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.
Eine Blu-ray 3D-Version von "Godzilla vs. Kong" ist derzeit nicht in Deutschland geplant. Theoretisch wird von Warner eine 3D-Version für digitale Stores angeboten wobei bislang kein Shop bekannt ist, der diese auch anbietet.
- Godzilla vs Kong [4K & Dolby Vision] im Apple iTunes Store
- Godzilla vs Kong [4K UHD] bei Amazon Prime Video
- Godzilla vs Kong [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong [Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla vs Kong [Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla vs Kong - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla vs Kong - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
alternativ:
- Godzilla vs Kong - UK-Import [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong Steelbook - UK-Import [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong - UK-Import [Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong - UK-Import [Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
- Godzilla - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla II: King of the Monsters (4K Ultra HD Blu-ray) bei Amazon.de
- Godzilla II: King of the Monsters [Blu-ray] bei Amazon.de
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