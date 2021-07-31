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"Godzilla vs. Kong" jetzt in 4K & HDR bei Apple iTunes & Amazon Prime Video

31.07.2021 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)

"Godzilla vs. Kong" ist jetzt in 4K & HDR im Apple iTunes Store und bei Amazon Prime Video erhältlich. Beide Shops bieten die vorgezogene "Heimkino-Premiere" für 21,99 EUR zum Kauf an. Bei Amazon gibt es auch eine Option zum 48 Stunden-Verleih für 17,99 EUR. Apple bietet neben HDR10 zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Sound.

"Godzilla vs. Kong" erscheint am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

Eine Blu-ray 3D-Version von "Godzilla vs. Kong" ist derzeit nicht in Deutschland geplant. Theoretisch wird von Warner eine 3D-Version für digitale Stores angeboten wobei bislang kein Shop bekannt ist, der diese auch anbietet.

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