Erster "Star Trek First Contact Day" am 5. April

Paramount präsentiert am 05.04.2021 den ersten "Star Trek First Contact Day". Dieser wird als globales Live-Event über die Website intl.startrek.com/firstcontact veranstaltet, auf der die folgenden Live-Panels zu sehen sein sollen:

Star Trek: First Contact 25th Anniversary Panel

Creating First Contacts Panel

Women In Motion Panel

Second Contact Panel

Star Trek: Prodigy Panel

Mit dem "Star Trek First Contact Day" will Paramount vor allem Promotion für den neuen Streaming-Dienst Paramount+ betreiben, der in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Das Event soll aber zum Großteil global präsentiert werden.

Beim Zeitplan orientiert sich Paramount am US-Publikum und beginnt mit den ersten Panels am Montag um 21:00 Uhr MESZ. Diese sollen aber später auch auf dem YouTube-Kanal von Paramount+ zu sehen sein.

Der Termin für den "Star Trek First Contact Day" ergibt sich aus dem Datum des Erstkontakts mit einer außerirdischen Zivilisation, die in "Star Trek: First Contact" auf den 05.04.2063 datiert ist.