"Dream Scenario" im Juni auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

DCM veröffentlicht "Dream Scenario" im Juni auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Fantasy-Komödie mit Nicolas Cage über den plötzlichen Ruhm eines Professors, der in den Träumen anderer Menschen auftaucht läuft ab dem 21.03.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 28.06.2024 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Informationen zum Bonus-Material liegen nicht nicht vor.

