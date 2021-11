News

Disney+ für 1,99 EUR zum "Disney+ Day"

Disney+ ist im Rahmen des "Disney+ Day" für kurze Zeit für 1,99 EUR im 1. Monat erhältlich. Das Angebot können alle Interessenten ohne aktives Disney+ Abo nutzen. Wird das Abo nicht rechtzeitig gekündigt, wird es automatisch zum Preis von 8,99 EUR mit monatlicher Kündigungsfrist verlängert. Neben dem Monatsabo ist Disney+ auch für 89,90 EUR pro Jahr erhältlich.

Der "Disney+ Day" findet am 12.11. statt und wird zahlreiche Neuheiten und Specials wie z.B. „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”, „Jungle Cruise”, „Nicht schon wieder allein zu Haus”, „Olaf präsentiert”, „Ciao, Alberto”, „Die Simpsons feiern Plusiläum“, „The World According to Jeff Goldblum”, „Unter dem Helm: Das Vermächtnis von Boba Fett” und „Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special” bieten.

www.disneyplus.com

