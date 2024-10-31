News

Der neue Referenz-Streaming-DAC-Vorverstärker DMP-A10 von eversolo

Auf der Audio Video Show in Paris gab es erstmals ein Demogerät des neuen eversolo Referenz-Streaming-DAC-Vorverstärkers DMP-A10 zu sehen. Vom audioNEXT-Team, dem exklusiven Vertrieb für Deutschland und Österreich, gibt es nun endlich erste Infos und Spezifikationen zum Neuzugang, der voraussichtlich noch Ende November bzw. Anfang Dezember in diesem Jahr erscheinen soll. Ebenso spannend: Ganz am Ende der Pressemitteilung wird auf den AMP-F10 hingewiesen, den passenden Verstärker zum DMP-A10. Mehr wurde dazu allerdings noch nicht verraten.

DMP-A10

Der Netzwerk-Player und DAC, der den DMP-A8 als Topmodell ablöst, ist mit hochwertigen Komponenten bestückt. Darunter der ES9039 PRO DAC-Chip und dem XMUS XU-316 USB-Interface. Hochauflösendes Audio bis zu 768kHz/32-Bit, natives DSD512 und MQA werden unterstützt. Fortschrittlichste Isolationstechnologien, der AK7739VQ DSP-Prozessor sowie zwei hochpräzise OCXO-Taktoszillatoren kommen für eine exquisite Signalverarbeitung und maximale Genauigkeit zum Einsatz. An Bord ist auch die Eversolo Digital Room Correction für eine Klanganpassung an den Raum. Der gesamte Aufbau entspricht wieder außerordentlich hohen audiophilen Standards. Zwei Netzteile für die analogen und digitalen Bereiche, eine vollständig symmetrische Vorverstärkerschaltung, HiFi-Kondensatoren und das EOS-Betriebssystem mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten sind nur eine Auswahl der qualitativ hochwertigen Merkmale. Die Lautstärkeregelung erfolgt, identisch zum DMP-A8, vollständig analog mithilfe von Präzisionswiderständen und Relais (R2R).

Was Streaming-Optionen betrifft, lässt der DMP-A10 praktisch keine Wünsche offen. Es gibt kaum einen Streamingdienst, Cloud-Service oder sonstige Quellen, die nicht unterstützt werden. Darunter natürlich Tidal, Spotify, Qobuz, Amazon Music, TuneIn, Highresaudio und viele mehr. Der DMP-A10 bringt auch Tidal Connect, Squeeze Connect mit und ist Roon Ready (Zertifizierung läuft derzeit). Lokal im Netzwerk befindliche Musikbibliotheken lassen sich einbinden, außerdem sind zwei USB 3.0-Slots und zwei SSD-Steckplätze vorhanden.

In Kürze werden wir ein ausführliches Special mit allen Informationen zum eversolo DMP-A10 veröffentlichen. Wer sich bis dorthin bereits mit den leistungsfähigen und akustisch extrem performanten Geräten beschäftigen möchte, findet hier unseren Test zum DMP-A6 Master Edition:

Der DMP-A10 wird voraussichtlich ab Ende November / Anfang Dezember 2024 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 3780,- Euro inklusive Mehrwertsteuer.

