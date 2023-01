News

CES: IMAX Enhanced mit DTS:X bei Disney+ und auf mehr TV-Geräten

Xperi kündigt zur CES eine erweiterte Unterstützung für IMAX Enhanced an. Noch in diesem Jahr soll bei Disney+ der neue DTS:X Streaming-Codec "IMAX signature sound by DTS" angeboten werden und auch Sony will IMAX Enhanced-Versionen von neuen Filmen wie "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody", "A Man Called Otto", "Madame Web", "Gran Turismo", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "The Equalizer 3" veröffentlichen, die zum Teil auch als exklusive Ultra HD Blu-ray-Editionen erscheinen sollen. In welchen Regionen diese "IMAX Enhanced" Ultra HD Blu-rays erhältlich sein werden, lässt die Ankündigung offen.

Zur CES kündigt Xperi auch die erweiterte und neue Unterstützung von "IMAX Enhanced" durch TP Vision (Philips), Vestel, LG, TCL, Sony, Hisense und HONOR an. Besonders hervorgehoben wird hier LG, die den neuen DTS:X Streaming-Codec auf ihren neuen OLED und LCD Premium-Fernsehern sowie auch neuen Soundbars unterstützen werden.

Wie Nico Jurran von der c't hinweist, werden die LG-Fernseher den neuen Streaming-Codec nicht via HDMI ins DTS:X-Format für AV-Receiver transcodieren wie das von anderen TV-Herstellern beabsichtigt ist. Disney+ bietet aber bereits jetzt auch Dolby Atmos-Sound zum Streaming an. Wie genau das Ganze im Detail tatsächlich funktioniert, wird man sehen sobald die neue App mit DTS-Sound für die einzelnen TV-Geräte erhältlich ist. Ein genauer Termin wurde dazu bislang noch nicht genannt.

