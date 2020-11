News

Apple TV-App für Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht

Die Apple TV-App ist ab sofort für die Xbox Series X, Xbox Series S sowie die Xbox One, Xbox One S und Xbox One X erhältlich. Die App ermöglicht neben der Nutzung des Streaming-Angebots Apple TV+ auch den Zugriff auf Filme und Serien aus dem Apple iTunes Store. Die App unterstützt auch die Wiedergabe in 4K & HDR sowie Dolby Atmos-Sound.

Microsofts neue Gaming-Konsolen sollen ab dem 10.11.2020 erhältlich sein. Die Xbox Series X kostet 499,99 EUR, die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und reduzierter Hardware-Leistung 299,99 EUR.

alternativ:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.