Amazon Music-App für LG-Fernseher veröffentlicht

LG veröffentlicht die Amazon Music App für OLED, NanoCell und LCD TVs aus den Modelljahren 2016 bis 2020 in Schlüsselmärkten in Asien, Europa und Amerika. Auch im deutschen LG Content Store wird die Amazon Music-App in der Version 1.0 bereits zur Installation angeboten.

Mit der LG Magic Remote soll auch eine Sprachsteuerung möglich sein. Besitzer von 2020er LG-Fernsehern sollen mit der "Bluetooth Surround"-Funktion und zwei zusätzlichen Bluetooth-Lautsprechern ausserdem virtuellen 4.0 Surround Sound erleben können.

