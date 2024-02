News

"Aliens", "The Abyss" & "True Lies" im April auf 4K Ultra HD Blu-ray - jetzt vorbestellbar

Disney veröffentlicht James Camerons "Aliens - Die Rückkehr", "The Abyss" und "True Lies" am 26.04.2024 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray.

Die drei Ultra HD Blu-rays werden mit englischem Dolby Atmos-Sound und Dolby Vision HDR präsentiert. Alle Ultra HD Blu-rays werden auf 100 GB Triple Layer-Discs veröffentlicht und enthalten bereits veröffentlichtes und neu produziertes Bonus-Material - bis auf "Aliens - Die Rückkehr", der nur bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichte Extras enthält. Die Ultra HD Blu-rays von "The Abyss" und "Aliens - Die Rückkehr" enthalten neben der Kinofassung auch die jeweilige "Special Edition"-Langfassung. Zusammen mit den Ultra HD Blu-rays werden "The Abyss" und "True Lies" auch erstmals auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

Am 03.05.2024 erscheint außerdem eine neue 4K "Collector's Edition" von "Titanic", die in einem Hardcover-Bildband mit verschiedenen Illustrationen präsentiert wird.

Bereits am 22.03.2024 erscheinen neue 4K-Editionen der beiden "Avatar"-Filme:

