Warner verschiebt "The Many Saints of Newark"-Kinostart

Warner hat den Kinostart von "The Many Saints Of Newark" kurzfristig verschoben. Das Sopranos-Prequel sollte ursprünglich am 23.09.2021 in den deutschen Kinos starten und wurde jetzt auf den 04.11.2021 verschoben. Damit dürfte auch erst im kommenden Jahr mit der Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Veröffentlichung von "The Many Saints Of Newark" zu rechnen sein.

In den USA startet "The Many Saints Of Newark" am 01.10.2021 im Kino und wird für einen Monat auch parallel beim Streaming-Dienst HBO Max gezeigt.

