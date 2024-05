News

Vincent zeigt neue Vorstufe mit Telefunken-Röhren aus den 60ern auf der High End 2024

Bildquelle: Vincent

Vincent bringt mit dem limitierten SA-T7 Diamond ein ganz besonderes Highlight mit auf die High End 2024 in München und gibt HiFi-Enthusiasten noch einmal die Gelegenheit, den Sound der in den 1960er Jahren von Telefunken hergestellten Röhren zu erleben. Die neue Vorstufe Vincent SA-T7 Diamond ist mit den originalen Röhren "Made in Germany" ausgestattet.

Die Telefunkenröhren PCF803, wie sie im SA-T7 Diamond stecken, werden schon lange nicht mehr neu gebaut. Der Hersteller hat sich eine ausreichende Zahl von Glaskolben aus alter Produktion gesichert. Die Röhren wurden, eigenen Angaben zufolge, perfekt gelagert und entsprechen nach technischer Prüfung absolut dem Qualitätsanspruch der Entwickler von Vincent. Die im Glasboden der Röhre eingeschmolzene Raute, die in der Vintage-Szene auch als „Diamond“ bezeichnet wird, sind fälschungssichere Erkennungsmerkmale einer originalen Telefunken-Röhre.

Abgesehen von der Röhrenbestückung entspricht der Aufbau des Vorverstärkers der bekannten SA-T7MK Vorstufe. Flexible Anschluss- und Bedienmöglichkeiten sind also verfügbar. Sechs analoge Cinch-Anschlusspaare, außerdem digitale Eingänge in optischer und koaxialer Ausführung sind an Bord und sogar Bluetooth ist integriert.

Die Verstärkerschaltung wurde vom Röhrenspezialisten Dipl-Ing. Frank Blöhbaum entwickelt. Diese als „BestPentode Transconductance“ bezeichnete Architektur ist im SA-T7 Diamond speziell auf die vier Telefunken PCF803 sowie eine zusätzliche 85A2 in der Spannungsversorgung zugeschnitten und erforderte gegenüber der Serienversion der SA-T7 eine neue Hauptplatine. Die verwendeten Kombinationsröhren aus Triode und Pentode pro Kolben sollen ein besonders warmes, musikalisches und dynamisches Klangbild erzeugen. Im zentralen Glasfenster der Vorstufe kann man die dezent beleuchtete Versorgungsröhre und das eingravierte Diamantensymbol erkennen, um an den Einsatz der originalen "Diamond"-Telefunken zu erinnern.

Die Vincent SA-T7 Diamond sind ab sofort in limitierter Stückzahl erhältlich. Eine Umrüstung vorhandener SA-T7 oder SA-T7MK ist nicht möglich. Die Farbvarianten sind Schwarz oder Silber. Die UVP beträgt 3.999 Euro.

Vincent findet man auf der High End 2024 in München in Halle 4, V13/W17.

