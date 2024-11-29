News

LG bringt Artlume KI auf Smart TVs

Bildquelle: LG

LG startet eine Partnerschaft mit der Plattform für digitale Kunst und KI "Artlume". Die Artlume App ist weltweit auf LG-Fernsehern mit webOS 6.0 (Modelle ab 2020) oder neueren Versionen verfügbar. Die Sammlung umfasst klassische Meisterwerke, zeitgenössische Fotografie, KI-Kunst und Werke renommierter Institutionen wie das Ashmolean Museum. Über 15.000 Kunstwerke sind auf der Plattform verfügbar. Man kann personalisierte Playlists über die mobile App erstellen und die Bilder auf dem LG Smart-TV anzeigen lassen. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll man auch selbst Kunstwerke erstellen können.

„Wir möchten die Art und Weise, wie Menschen Kunst erleben, revolutionieren. Durch die Zusammenarbeit mit Artlume bringen wir eine beeindruckende Vielfalt an Kunstwerken auf LG Smart-TVs und nach Hause“, erklärt Chris Jo, Senior Vice President des Platform Business bei der LG Media Entertainment Solution Unit zur neuen Kooperation.

