Ultra HD-Sender jetzt bei "Magenta TV 2.0" von der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom hat ihr Online TV-Angebot Magenta TV 2.0 am 15. Februar neu gestartet. Während im Vergleich zum bisherigen Magenta TV auf den ersten Blick in erster Linie die Optik überarbeitet wurde, verwendet die Telekom im Hintergrund eine neue Technik-Plattform, die erstmals auch das Streaming von Sendern in Ultra HD über das Internet ermöglicht.

Zum Start von "Magenta TV 2.0" wurden jetzt die Sender RTL UHD, ProSiebenSat.1 UHD und Insight TV Ultra neu aufgeschaltet, die bislang nur mit Telekom-Hardware über die klassische IPTV-Plattform der Telekom nutzbar waren. Auf welchen Geräten 4K-Streaming unterstützt wird, hat die Telekom noch nicht bekannt gegeben. Auf der neuen Plattform sind ebenso erstmals zahlreiche HD-Sender auch außerhalb des Telekom-Netzes nutzbar. Dazu gehören z.B. viele Regionalsender oder der US-Businesskanal CNBC HD.

MagentaTV kann ähnlich wie die Angebote von Anbietern wie waipu.tv oder Zattoo einzeln aber auch in einem Komplett-Paket inklusive Internet-Zugang der Deutschen Telekom gebucht werden. Das Angebot umfasst über 180 TV-Sender, davon über 100 öffentlich-rechtliche und private Sender in HD und lässt sich über verschiedene Pay TV-Pakete erweitern. Sky ist nicht mehr dabei. Dafür können aber viele Sky-Programme über die WOW-Streaming-Pakete hinzugebucht werden.

Laut der Deutschen Telekom lässt sich Magenta TV 2.0 mit den folgenden Geräten nutzen:

MagentaTV One und MagentaTV Stick

MagentaTV App auf Smartphone oder Tablet ab iOS 15 und ab Android 7.0

Auf PC oder Mac mit Safari, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari und Samsung Internet auf web2.magentatv.de

Apple TV ab 2015, d. h. Apple TV 4K und Apple TV HD

Samsung Smart-TV ab 2018

Smart-TV ab Android 7.1, z. B. von Sony, Philips, Panasonic und Xiaomi und Chromecast mit Google TV 4K und HD

Fire TV Sticks ab Fire OS 6

Nicht mit Magenta TV 2.0 nutzbar sind:

Media Receiver MR 401, 201, 400, 200, 601 Sat und MTV Box

Samsung Smart-TVs aus dem Jahr 2017

Mobile Apps für HUAWEI HarmonyOS

Fire TV mit OS älter als 6.0

Android TV App Versionen vor 7.1

Chromecast der Generationen 1-3

