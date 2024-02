News

ARTE zeigt Spielfilme in Ultra HD

Der deutsch-französische Kultursender ARTE zeigt inzwischen auch vereinzelt Spielfilme in Ultra HD. So ist derzeit über die ARTE-Mediathek der Film "Infernal Affairs" in Ultra HD abrufbar. Der Hong Kong-Thriller von Andrew Lau und Alan Mak aus dem Jahr 2002 bildete die Vorlage für Martin Scorseses US-Remake "The Departed" und kann voraussichtlich bis zum 04.05.2024 bei ARTE gestreamt werden. Bei ARTE sind auch die beiden Fortsetzungen "Infernal Affairs 2" und "Infernal Affairs 3" abrufbar, im Unterschied zum ersten Teil aber nicht in Ultra HD.

Die 4K-Sendungen werden nicht live in Ultra HD über Satellit, Kabel, DVB-T2 ausgestrahlt, aber von ARTE zum Abruf in 4K zur Verfügung gestellt. Das 4K-Angebot von ARTE besteht vor allem aus Dokumentationen und Reportagen. Alle aktuellen Sendungen von ARTE in Ultra HD werden auf der Website in der Übersicht "Programme in UHD-Qualität" angezeigt. Zum 4K-Streaming auf einem Fernseher mit HbbTV können die Ultra HD-Produktionen von ARTE über die Suche "UHD" gefunden werden.

Martin Scorseses "The Departed" erscheint im April erstmals auf Ultra HD Blu-ray.

