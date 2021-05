News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"The Hills Have Eyes" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Turbine veröffentlicht "The Hills Have Eyes" erstmals auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Klassiker von Wes Craven aus dem Jahr 1977 soll ab dem 14.05.20201 4K-restauriert mit HDR-Mastering als Ultra HD Blu-ray-Mediabook erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-ray enthält laut Turbine neben der deutschen Erst-Synchronisation, in der sich die unheimlichen Gestalten als Aliens entpuppen, auch die spätere, werkgetreue Synchronisation.

The Hills Have Eyes (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,85:1

Sprache / Ton:

Deutsch HD-DTS MA 5.1, Deutsch HD-DTS MA 2.0 Mono (Alien-Synchro)

Englisch HD-DTS MA 7.1, Englisch HD-DTS MA 5.1 Mono (Original-Mix)

Untertitel: Deutsch (Alien-Synchro), Deutsch (werkgetreu), Englisch

Bonusmaterial:

20-seitiges Booklet - Audiokommentar von Autor/Regisseur Wes Craven und Produzent Peter Locke - Alternatives Ende (in Full-HD)* - Schnittmaterial vom Dreh - The Hills Have Eyes - Ein Blick zurück: Retrospektive Interview-Dokumentation mit den Stars und Machern des Films (54 Minuten)* - Trailer & TV-Spots - Trash Tube - Michael Berryman Interview* - The Hills Have Eyes 2 Trailer