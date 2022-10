News

"Stranger Things - Season 4" Music Score erscheint auf CD und LP

Rough Trade veröffentlicht den Music Score zur vierten Staffel der Nextflix-Serie "Stranger Things" im Dezember auf CD und LP. Die Serien-Musik von Kyle Dixon und Michael Stein wird am 02.12.2022 als "Stranger Things 4: Vol.1" und "Stranger Things 4: Vol.2" Original Score jeweils als Doppel-CD und Doppel-LP veröffentlicht. Die beiden Vinyl-Schallplatten werden auch als "Clear and Blue" und "Clear and Red"-Sondereditionen erhältlich sein.

Von Sony Music wurde bereits im September der Soundtrack mit Hit-Songs aus der vierten Staffel wie "Running Up That Hill" von Kate Bush auf CD veröffentlicht. Die Doppel-Vinyl-Edition kommt am 04.11. in den Handel.

