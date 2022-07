News

"Star Trek: Picard - Staffel 2" bald auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" im Herbst auf Blu-ray Disc. In den USA wurde das Boxset mit allen zehn Episoden bereits für den 04.10.2022 angekündigt und wird wie bereits die erste Staffel auch als Steelbook erscheinen.

Der englische Originalton wird im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind über eine Stunde Making of-Featurettes sowie Deleted Scenes und ein "Gag Reel" geplant.

Der VÖ-Termin in Deutschland ist noch nicht bekannt.

Die dritte Staffel und finale Staffel von "Star Trek: Picard" mit einem Großteil der Enterprise-Crew aus "The Next Generation" befindet sich bereits in Produktion. Der Ausstrahlungstermin bei Amazon Prime Video ist noch offen.

Bereits erhältlich:

