"Star Trek: Lower Decks" bekommt dritte Staffel

Paramount hat bereits eine dritte Staffel von "Star Trek: Lower Decks" in Auftrag gegeben. In den USA wurde außerdem im Rahmen des "Star Trek First Contact Day" der Start der zweiten Staffel für den 12.08.2021 bei Paramount+ angekündigt. In Deutschland wird die animierte Star Trek-Serie bei Amazon Prime Video gezeigt und dürfte relativ zeitnah starten.

In den USA wurde die erste Staffel auch bereits für den 18.05.2021 auf Blu-ray Disc angekündigt. Für Deutschland ist bislang noch kein VÖ-Termin bekannt.

