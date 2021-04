News

Neues Apple TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz?

Apple arbeitet laut Informationen von 9to5Mac an einem 120 Hz-Modus für die nächste Apple TV-Generation. Hinweise darauf finden sich in der tvOS 14.5 beta, die an verschiedenen Stellen Begriffe wie "120Hz" und "supports120Hz" enthält. Die aktuelle Hardware des Apple TV 4K unterstützt kein 120 Hz. Dafür wäre ein neuer Prozessor und zur Bildausgabe ein HDMI 2.1-Ausgang erforderlich.

120 Hz wäre in erster Linie für Spiele relevant und ein Hinweis darauf, dass Apple bei der nächsten Apple TV-Generation Gaming etwas mehr in den Mittelpunkt stellen könnte. Für die reine Film-Wiedergabe ist auch die aktuelle Apple TV 4K-Box immer noch ausreichend und unterstützt bereits 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos.

Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung einer neuen Apple TV-Box ist offen. Der in der Vergangenheit als recht zuverlässiger "Apple-Leaker" bekannte Jon Prosser hatte ursprünglich für den 23.03. ein "Media Event" von Apple angekündigt, korrigierte diesen Hinweis aber später auf einen Termin im April.