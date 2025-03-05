News

Sony startet PlayStation Beta-Programm

Sony hat ein offizielles PlayStation Beta-Programm gestartet. Das "Beta Program at PlayStation" soll Gamern eine einfachere zentrale Möglichkeit zur Teilnahme an künftigen PlayStation-Betas in verschiedensten Bereichen bieten. Dazu gehören u.a. Spiele für die PS5-Konsole und PC, neue Funktionen der PlayStation 5 oder Features der PlayStation-App. Registrierungen für das Beta-Programm sind unter https://www.playstation.com/beta-program-at-playstation möglich.

