News

Sky: Neue Preise für WOW Streaming-Abos

Sky führt ein neues Preismodell für die Streaming-Abos von WOW ein. Die verschiedenen Abo-Varianten werden für Neukunden mit Werbung und alternativ als "Premium"-Variante ohne Werbung angeboten wobei auch bei Buchung eines Premium-Abos Eigenwerbung angezeigt wird. Außerdem gibt es in den einfachen Tarifen nur jeweils einen Stream in 720p mit Stereo-Ton während Premium-Abonnenten 1080p und 5.1-Ton mit bis zu zwei gleichzeitigen Streams nutzen können. Bestandskunden von WOW werden automatisch in einen Premium-Tarif umgebucht. Neukunden, die ein WOW Basis-Abo abschließen, erhalten WOW Premium sieben Tage zum Test kostenlos dazu.

Für die Nutzung des Angebots von WOW auf einem PC ist außerdem nicht mehr der Download eines Players erforderlich sondern das Streaming direkt in einem Web-Browser möglich. Die veränderte Nutzeroberfläche bietetet neben einer erweiterten Suchfunktion jetzt auch eine Autoplay-Funktion für das Binge-Watching. Dadurch wird automatisch von Serien die nächste Episode abgespielt, sobald die aktuelle beendet ist.

4K-Streaming gibt es bei WOW weiterhin nicht. Wer Ultra HD-Qualität haben will, benötigt dafür ein Sky Q-Abo.

WOW Abo-Varianten

WOW Serien (mit Werbung):

- 7,99 EUR/Monat

- 5,99 EUR/Monat im 6 Monats-Abo

- 7,99 EUR/Monat - 5,99 EUR/Monat im 6 Monats-Abo WOW Serien Premium:

- 12,99 EUR/Monat

- 10,99 EUR/Monat im 6 Monats Abo

- 12,99 EUR/Monat - 10,99 EUR/Monat im 6 Monats Abo WOW Filme & Serien (mit Werbung):

- 9,98 EUR/Monat

- 7,98 EUR/Monat im 6 Monats-Abo

- 9,98 EUR/Monat - 7,98 EUR/Monat im 6 Monats-Abo WOW Filme & Serien Premium:

- 14,98 EUR/Monat

- 12,98 EUR/Monat im 6 Monats-Abo

- 14,98 EUR/Monat - 12,98 EUR/Monat im 6 Monats-Abo WOW Live Sport

- 29,99 EUR/Monat

- 24,99 EUR/Monat im 12 Monats-Abo

www.wowtv.de

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.