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Neue Technics-Firmware für Roon & TIDAL

Technics hat eine neue Firmware für die Streaming-Modelle SU-GX70, SL-G700M2 und SC-CX700 veröffentlicht. Mit dem Update werden Roon und TIDAL Connect auf allen drei Geräten unterstützt. Neben dem Update der Firmware ist auch eine Aktualisierung der "Technics Audio Center"-App für Android und iOS auf die aktuelle Version (ab Ver. 2.6.1) erforderlich.

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