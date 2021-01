News

Discovery+ kommt auch nach Deutschland

Discovery kündigt den Start des Streaming-Diensts Discovery+ in Europa an. Discovery+ und Vodafone haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die Vodafone-Kunden in 12 europäischen Märkten die Nutzung von Discovery+ ermöglichen soll.

Im Rahmen der Partnerschaft sollen Vodafone TV- und Mobilfunkkunden auch in Deutschland die Programme aller Discovery-Sender, die Inhalte von „Natural History“ von BBC sowie das Sportangebot von Eurosport auf einer Plattform sehen können. Auch die Olympischen Spiele sollen bei Discovery+ zu sehen sein.

Der Rollout von discovery+ in den 12 europäischen Märkten ist im Laufe der Jahre 2021 und 2022 geplant. Darüber hinaus werden die linearen TV-Kanäle von Discovery weiterhin für Vodafone-Kunden in Deutschland verfügbar sein.

Discovery+ kostet in den USA aktuell 4,99 USD pro Monat oder in einer Version ohne Werbung 6,99 USD pro Monat. Nutzer können bis zu fünf Nutzerprofile anlegen und vier parallele Streams nutzen.

