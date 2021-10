News

Neuer Trailer für Denis Villeneuves "Dune" online

Warner hat einen neuen Trailer für "Dune" veröffentlicht. Dieser richtet sich vor allem an das US-Publikum, wo "Dune" erst am 22. Oktober im Kino startet und lässt im Vergleich zu den früheren Trailern auch etwas mehr die Handlung durchblicken:

Denis Villeneuves Neuverfilmung des Science Fiction-Romans von Frank Herbert erscheint in Deutschland am 23.12.2021 auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und Blu-ray 3D. Neben den Standard-Editionen sind auch mehrere Steelbooks in allen drei Blu-ray-Formaten geplant. Bereits ab dem 01.11. wird "Dune" in digitaler Form zum Kauf und Verleih angeboten.

Der David Lynch-Klassiker "Dune - Der Wüstenplanet" aus dem Jahr 1984 erscheint bereits am 14.10.2021 auf Ultra HD Blu-ray und wird als Steelbook & Mediabook erhältlich sein.

