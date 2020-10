News

Neuer Amazon Fire TV Edition-Fernseher von Media Markt & SATURN

Der Media Markt und SATURN bieten jetzt unter der Eigenmarke ok. einen Fernseher mit integriertem Amazon Fire TV an. Der ok. ODL 55750UV-TFB Fire TV Edition ist ein 55 Zoll Ultra HD-Fernseher mit Fire TV-Benutzeroberfläche und Alexa-Sprachfernbedienung. Neben Amazon Prime Video sind auch Streaming-Angebote von Netflix, Disney+, ARD, ZDF, TVNOW, ProSieben, DAZN oder waipu.tv nutzbar. Zum Start von Amazon Prime Video, Netflix, DAZN oder TV NOW befinden sich eigene Tasten auf der Fernbedienung.

Der Fernseher unterstützt auch Dolby Vision HDR, weist allerdings lediglich eine maximale Helligkeit von 300 cd/m2 auf. Zum Anschluss externer Geräte stehen 4 HDMI-Eingänge bereit.

Der ok. ODL 55750UV-TFB Fire TV Edition ist ab sofort für 377,25 EUR bei Media Markt und SATURN erhältlich. Zukünftig soll das Gerät auch bei Amazon.de angeboten werden. Weitere Fire TV Edition-Modelle sind in Planung.

