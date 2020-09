News

"Die Goonies" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Warner bietet "Die Goonies" jetzt in 4K Ultra HD mit Dolby Vision HDR im Apple iTunes Store an. Richard Donners Abenteuer-Klassiker aus dem Jahr 1985 sollte prinzipiell ab dem 10.09.2020 auch auf anderen digitalen Plattformen in Ultra HD zum Kauf und Verleih erhältlich sein. Bei Amazon Prime Video findet man aktuell aber weiterhin nur die HD-Version.

iTunes-Nutzer, die den Film bereits vorher gekauft haben, erhalten leider nicht direkt das Upgrade auf die 4K-Version. Denn diese wurde bei iTunes ähnlich wie bei "Blade Runner" oder den "Batman"-Filmen mit einer neuen Product-ID versehen und ist auch nur mit dieser ID aktuell zum Kauf und Verleih erhältlich. Betroffenen Nutzern bleibt lediglich der Weg über den iTunes-Support für ein Upgrade. Dieser kann über die Webseite reportaproblem.apple.com kontaktiert werden.

Ob "Die Goonies" später auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird, ist noch offen. In den USA wurde bereits Anfang September eine Ultra HD Blu-ray (ohne deutschen Ton) veröffentlicht.

