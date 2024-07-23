News

Magenta TV-App jetzt auch für LG-Fernseher

Die Deutsche Telekom bietet jetzt auch eine Magenta TV-App für LG-Fernseher an. Die App ist für alle LG-Geräte ab dem Modelljahr 2020 (WebOS 5.0) im LG Content Store verfügbar. Ältere Fernseher werden nicht unterstützt.

Zur Nutzung der App ist ein Vertrag mit dem im Februar neugestarteten Magenta TV 2.0-Angebot erforderlich. Wer noch einen älteren Vertrag mit Magenta TV 1.0 hat, muss entweder den Vertrag auf Magenta TV 2.0 aktualisieren oder alternativ z.B. mit einem Amazon Fire TV Stick oder Apple TV die dort verfügbare Magenta TV 1.0-App nutzen.

