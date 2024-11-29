News

Black Weekend bei HifiPilot: Bis zu 300 Euro Rabatt

Bildquelle: HifiPilot

Zum Black Weekend gibt es bei HifiPilot Rabatte auf alle Modelle des dänischen Premium-Herstellers Buchardt Audio. Die Aktion läuft bis einschließlich 03. Dezember 2024 um Mitternacht. Bis dahin können Kunden aus dem gesamten Sortiment von Buchardt Audio wählen und von Rabatten von bis zu 300 Euro profitieren.

Alle Infos zu den Rabatten und Modellen findet man hier:

„Als offizielle deutsche Vertretung von Buchardt Audio möchten wir unseren Kunden mit dieser Aktion die Möglichkeit geben, die Spitzenprodukte des dänischen Herstellers zu besonders attraktiven Konditionen zu erwerben“, erklärt Jens von HifiPilot.

