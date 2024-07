News

SciFi-Horror "The Hidden - Das unsagbar Böse" erscheint erstmals auf Blu-ray Disc (Update)

Plaion Pictures veröffentlicht "The Hidden - Das unsagbar Böse" erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der lange Zeit indizierte Science Fiction-Horror-Thriller von Jack Sholder aus dem Jahr 1987 mit Kyle MacLachlan, Michael Nouri, Claudia Christian und Lin Shaye erscheint am 12.09.2024 als Blu-ray Disc-Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, Special-Effecs-Production-Featurette, Trailer, TV-Spots und ein Booklet von Wieland Schwanebeck geplant.

Update: "The Hidden" erscheint auch noch als Mediabook B mit alternativem Cover exklusiv im Plaion Shop.

