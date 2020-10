News

"Irreversible" als "Straight Cut" im Blu-ray-Steelbook

StudioCanal veröffentlicht im Dezember "Irreversible" in einer neuen Steelbook-Edition auf Blu-ray Disc. Der Skandal-Thriller von Gaspar Noé mit Monica Belluci enthält neben der rückwärts erzählten Kinofassung auch den "Straight Cut", der die Handlung des Films in chronologische Reihenfolge bringt und dadurch die Geschichte einfacher verständlich machen soll. Die limitierte Steelbook-Edition mit den zwei Blu-ray Disc-Versionen kommt am 10.12.2020 in den Handel und ist ab 18 Jahren freigegeben.

Irreversible (Blu-ray Disc)

Bild: 2,35:1

Ton: DTS HD MA 5.1 (Deutsch, Französisch)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Audiokommentare von Gaspard Noé und Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger

Featurette „Die umkehrbare Reise“

Die Spezialeffekte

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.