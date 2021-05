News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"In the Line of Fire" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "In The Line Of Fire" im Juni auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker von Wolfgang Petersen mit Clint Eastwood aus dem Jahr 1993 erscheint am 17.06.2021 inklusive englischem Dolby Atmos-Sound und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Dabei handelt es sich um eine 1 Disc-Edition ohne zusätzliche Blu-ray Disc.

Bereits jetzt ist "In The Line Of Fire" bei Amazon Prime Video in 4K UHD zum Kauf und Verleih erhältlich.

In The Line of Fire (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 5.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Audiokommentar mit Regisseur Wolfgang Petersen

5 entfallende Szenen

“Das ultimative Opfer” Clip

“Auf der Jagd der Fälscher” Clip

“Wie haben Sie das geschafft” Clip

“Behind-the-Scenes mit dem Secret Service” Clip

Kinotrailer