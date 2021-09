News

Größtes IMAX-Kino der Welt startet in Deutschland mit neuem James Bond-Film

Das größte IMAX-Kino der Welt wird in dieser Woche in Deutschland eröffnet.

Das neue Traumpalast-Kino in Leonberg nutzt IMAX-Laser-Technik mit 4K-Projektion und 12 Kanal-Soundtechnik und verfügt laut den Lochmann Filmtheaterbetrieben über eine IMAX-Leinwand mit einer Größe von 44 x 23 Metern. Das neue IMAX-Kino bietet Platz für rund 600 Gäste und ist für die Projektion in 2D und 3D geeignet.

Der erste Film, der offiziell im neuen IMAX-Kino in Leonberg gezeigt wird, ist der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die), der am 30.09. in Deutschland startet und rund 40 Minuten im IMAX-Format 1,90:1 enthält.

