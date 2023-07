News

Gerry Rafferty: "City to City" & "Night Owl" erscheinen als Half Speed Mastering Vinyl LP-Editionen

Parlophone veröffentlicht Gerry Raffertys "City to City" und "Night Owl" in neuen Vinyl-Editionen mit Half Speed-Mastering. "City to City", das zweite Solo-Album von Gerry Rafferty aus dem Jahr 1978 mit Songs wie "Baker Street" und "Right Down The Line" wird als Doppel-LP neu aufgelegt. Das Folge-Album "Night Owl" aus dem Jahr 1979 erscheint als einfache LP.

Beide Half Speed Remaster Vinyl-Editionen sollen ab dem 25.08.2023 im Handel erhältlich sein.

