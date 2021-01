News

Die Sky Q Ultra HD-Highlights im Januar

Sky hat die Ultra HD-Highlights für Sky Q-Abonnenten in den nächsten Wochen vorgestellt:

Filme & Serien

Kingsman: The Secret Service seit 03.01.2021

Der Unsichtbare 08.01.2021

A Discovery of Witches – Staffel 2 (Sky Original) ab 26.01.2021

The Hunt 29.01.2021

Sport

Sa, 09.01. 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen - SV Werder Bremen UHD/HDR

Sa, 09.01. 18:30 Bundesliga RB Leipzig - Borussia Dortmund UHD/HDR

Mo, 11.01. 20:30 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf UHD

Sa, 16.01. 15:30 Bundesliga Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 UHD/HDR

Sa, 16.01. 18:30 Bundesliga VFB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach UHD/HDR

Mo, 18.01. 20:30 2. Bundesliga Hamburger SV - VFL Osnabrück UHD

Di, 19.01. 20:30 Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund UHD/HDR

Mi, 20.01. 20:30 Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern München UHD/HDR

Sa, 23.01. 13:00 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - HSV UHD

Sa, 23.01. 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg UHD/HDR

Sa, 23.01. 18:30 Bundesliga Hertha BSC - SV Werder Bremen UHD/HDR

Di, 26.01. 20:30 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV UHD

