News

Batman: Neuer "The Penguin"-Trailer zur DC-Serie online

Warner hat in den USA einen Teaser-Trailer zur neuen "Batman"-Serie "The Penguin" mit Colin Farrell veröffentlicht:

Die Dramaserie der DC Studios mit acht Folgen knüpft an "The Batman" von Matt Reeves an und konzentriert sich auf die von Farell bereits im Film gespielte Figur. Der Start von "The Penguin" ist für den Herbst 2024 geplant.

Der Kinostart von "The Batman 2" ist für den 02.10.2025 geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.