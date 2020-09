News

Apple-Filmstart im Kino noch vor Apple TV+

Apple wird den neuen Film "On the Rocks" von Sofia Coppola ab dem 23.10.2020 exklusiv beim Streaming-Dienst Apple TV+ zeigen. In diesem Fall schnappt Apple den Kinos aber keinen Film weg sondern bietet diesen sogar einen exklusiven Vorlauf: Denn bereits ab dem 02.10.2020 soll das "Apple Original" mit Bill Murray und Rashida Jones schon in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen sein.

"On the Rocks" ist eine gemeinsame Produktion von Apple und A24. Das Indie-Produktionsstudio hat einen mehrjährigen Vertrag mit Apple und in der Vergangenheit u.a. "The Lighthouse" und "Midsommar" produziert.

Offizielle Synopsis "On the Rocks":

Laura (RASHIDA JONES) hat sich im Hafen der Ehe bisher immer ganz gut aufgehoben gefühlt, doch als ihr Mann Dean (MARLON WAYANS) immer öfter Überstunden im Büro zusammen mit der neuen attraktiven Kollegin verbringt, ahnt sie Schlimmstes. Sie wendet sich an den Mann, von dem sie glaubt, er hätte in Sachen Beziehungen den Durchblick: ihr ebenso charmanter wie impulsiver Vater Felix (BILL MURRAY). Der besteht auch prompt darauf, dem Verdacht nachzugehen. Auf ihren Streifzügen durch das nächtliche New York, bei der sie von schicken Uptown-Partys zu angesagten Downtown-Szenevierteln treiben, stellen Tochter und Vater schnell fest, dass das eigentliche Abenteuer, das sie gemeinsam zu bestehen haben, in ihrer eigenen herausfordernden Beziehung liegt.

