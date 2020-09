News

Neuheiten von Philips Hue auf der IFA 2020

Bildquelle: Signify

Ambilight-Feeling ohne Philips Ambilight TV? Signify präsentiert den ersten mehrfarbigen Lightstrip, der die Farben der auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte annimmt und diese an die Wand projiziert. Der Philips Hue Gradient Lightstrip ist in drei Größen erhältlich und wird auf der Rückseite von TV-Geräten ab 55" angebracht. Auch an Fernsehern, die an der Wand montiert sind, kann das Produkt mit speziellen Halterungen befestigt werden.

Einzeln angesteuerte LEDs realisieren mehr als 16 Millionen Farben, die nahtlos ineinander übergehen. Als Teil des Hue-Systems kann er mit jeder farbfähigen Hue Lampe und Leuchte kombiniert werden. Mit der Hue Sync App können Nutzer die Art und Weise anpassen, wie die Lampen auf die Inhalte des TVs reagieren sollen. Für die Einbindung des neuen Lightstrips ist die Philips Hue Sync Desktop App für PC oder Mac oder eine Philips Hue Play HDMI Sync Box zusammen mit der Hue Sync Mobile App notwendig. In jedem Fall benötigt man eine Hue Bridge.

Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 6. Oktober 2020 erhältlich und wird mit Netzteil und TV-Montagezubehör für eine einfache Installation geliefert. Vorbestellungen sind ab jetzt bei MediaMarkt und Saturn (Deutschland und Österreich), im ausgewählten Elektrofachhandel (Schweiz) sowie auf philips-hue.com möglich.

Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip wird in drei verschiedenen Größen angeboten:

55 Zoll (passend für Fernseher von 55 bis 60 Zoll) – 179,99 EUR (UVP)

65 Zoll (passend für Fernseher von 65 bis 70 Zoll) – 199,99 EUR (UVP)

75 Zoll (passend für Fernseher von 75 bis 85 Zoll) – 229,99 EUR (UVP)

Darüber hinaus wurden neue und größere Philips Hue Filament Lampen, eine Pendelleuchte für den Esstisch, ein Update der Iris Tischleuchte, die Hue White Tropfenlampe sowie aktualisierte Kerzenlampen präsentiert.

