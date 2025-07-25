TEST: QUAD ERA-1 - Nach dem offenen Prinzip arbeitender Over-Ear-Kopfhörer mit dynamischem, fundierten Klang

Schon geraumer Zeit im Angebot ist der planarmagnetische, nach dem offenen Prinzip arbeitende Over-Ear-Kopfhörer ERA-1 von QUAD, der zum Preis von 749 EUR bei im autorisierten Fachhandel erworben werden kann. Es handelt sich um den ersten Kopfhörer, den das Unternehmen überhaupt auf den Markt brachte. Und gleich machten es sich die Verantwortlichen bei QUAD zur Aufgabe, keinen konventionellen dynamischen Kopfhörer zu bauen, sondern auf eine andere Technologie zu setzen, um die Entwicklungsschwerpunkte, die einen besonders exakten und authentischen Klang umfassten, passend umsetzen zu können.

Aufwändige Treiberkonstruktion

Der QUAD ERA-1 besitzt eine hochentwickelte, ultradünne, elektrisch aktive Membran, die dünner als ein menschliches Haar ist, zugleich jedoch äußerst belastbar und biegsam. Sie wiegt weniger als das von ihr verdrängte Luftvolumen und arbeitet mit einem speziell angeordneten, kraftvollen Magnetsystem.

Die patentierte Technologie zur nichtlinearen Schwingungsunterdrückung garantiert, dass der erweiterte Frequenzgang des Treibers vollumfänglich wahrgenommen werden kann - im Sinne maximaler Dynamik und maximaler Klarheit. Der vorhandene, mit Metall ausgekleidete Hohlraum hinter dem Treiber hilft ebenfalls dabei, ein über alle Maßen akkurates, zugleich äußerst räumliches Klangbild aufzubauen. Natürlich sind die beiden verbauten Treiber genau aufeinander abgestimmt, um eine räumliche, dreidimensionale Stereoabbildung zu gewährleisten.

Hier die wichtigsten Daten in der Übersicht:

Typ: Planarmagnetischer Kopfhörer

Impedanz: 20Ω

Empfindlichkeit: 94 dB/mW

Frequenzgang: 10 bis 40.000 Hz

Totale Harmonische Verzerrung: ≤0.2% (1kHz,100dB)

Nenn-Eingangsleistung: 100mW

Gewicht (ohne Kabel): 420g

Bequeme Ohrpolster

Der ERA-1 ist, als klassischer Home-HiFi-Kopfhörer, nicht zusammenfaltbar

Nehmen wir nun den ERA-1 in die Hand. Er ist weder zu schwer noch zu leicht und sitzt äußerst komfortabel, mit dem richtigen Anpressdruck, auf dem Kopf des Trägers. Das Kopfband ist sehr bequem gehalten, das gilt auch für die abnehmbaren Ohrpolster. Ein Paar weitere Ohrpolster liefert QUAD erfreulicherweise gleich mit, sogar in Form von Echtleder-Polstern, während die ab Werk montierten Exemplare aus synthetischem Material (Kunstleder außen, die Innenteile, die mit dem Ohr Kontakt haben, wurden aus Velours-artigem Material gefertigt) bestehen. Möchte man die Ohrpolster wechseln, muss man entschlossener zupacken, als man zunächst möchte. Dann lässt sich das Ohrpolster aus seinen Verankerungen entfernen, und kann ersetzt werden. Der Bezugsstoff erweist sich zudem als angenehm für die Haut und wirkt nicht zu schweißtreibend.

Kopfband-Verstellung

Ohrmuschel außen

Anschluss fürs Kopfhörerkabel

Gabeln im Detail: Hier gibt es einen Punktabzug, denn unverständlicherweise sind die im Alltag beanspruchten Elemente nur aus Kunststoff gefertigt

Ohrmuschel sozusagen "im Querschnitt"

Der Verstellmechanismus fürs Kopfband könnte noch etwas klarer definiert arbeiten, so sind die Verstellvorgänge manchmal etwas ruckartig. Hier muss man dann mit Bedacht dosieren. Nicht verstehen können wir, dass die Gabeln, an denen die Ohrmuscheln befestigt sind, aus Kunststoff und nicht aus Metall gefertigt sind. Sehr edel wirkt das in "Lancaster Grey" gehaltene Material der Ohrmuscheln außen. Das mitgelieferte, gut 2 Meter lange Kabel, auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinkenstecker (6,3 mm-Adapter wird natürlich mitgeliefert) und auf der anderen Seite mit zwei einzeln geführten Anschlusssteckern (links/rechts), ist ebenfalls hochwertig und mit einem eleganten Stoffgeflecht ummantelt.

ERA-1 im Case

Das Case von außen betrachtet

Mitgeliefertes Zubehör

Diese beiden Kabelenden landen im Kopfhörer

3,5 mm Klinkenstecker

Im Lieferumfang ist auch ein gut verarbeitetes, allerdings recht ausladendes Case enthalten - dessen Abmessungen liegen einfach in der Tatsache begründet, dass man den ERA-1 nicht zusammenklappen kann.

Klang

Luxman L-505Z

Denon DCD-3000NE

Auch an einem Vollverstärker für 6.790 EUR, der über einen richtig guten Kopfhörerverstärker verfügt, sollte sich echter Hörgenuss einstellen. Daher verbanden wir den QUAD ERA-1 mit unserem Luxman L-505Z, der kürzlich im Test für große Begeisterung sorgen konnte. Wir haben uns als Zuspieler für den ebenfalls hochwertigen Denon DCD-3000NE entschieden.

Wir starten nun mit "L’Attesa" von Andrea Bocelli, zuspielt von einer klassischen Audio-CD (44,1 kHz/16-Bit). Hier fällt sofort auf, dass der ERA-1 ein von Nachdruck und Präzision klar definiertes Fundament entwickelt. Darauf fusst ein vielschichtiger Mitteltonbereich mit einer direkten, sauber ausgearbeiteten vokalen Präsenz. Das Auflösungsvermögen ist über den gesamten Frequenzbereich hoch, das Leistungsvermögen des Luxman Kopfhörerverstärkers im L-505Z reicht zudem sehr gut aus, um dem ERA-1 sein beträchtliches Potential zu entlocken. So entsteht insgesamt ein von Finesse, Nachdruck und feiner Detaildarstellung geprägter Gesamteindruck, der somit einen durchaus verheißungsvollen Auftakt der Klangtestreihen darstellt.

Weiter geht es mit einer SACD, auf der Carl Orffs legendäre "Carmina Burana" enthalten ist. Mit dem QUAD ERA-1 hören wir uns den Auftakt des Meisterwerks an. Und erneut verdeutlicht uns der offene Kopfhörer im Verlauf von "O Fortuna", wie vehement und zugleich mit wie viel Fingerspitzengefühl er agieren kann. Dynamische Unterschiede arbeitet er absolut impulstreu heraus, und die orchestralen Einsätze punkten mit Strahlkraft und Lebendigkeit. Bedingt durch die offene Bauweise sollte man zwar bedenken, dass man nicht von der Außenwelt nahezu abgeschnitten ist wie bei einem gut abdichtenden geschlossenen Kopfhörer, dafür aber genießt man ein freies, sehr homogenes räumliches Gefühl. Die Staffelung innerhalb der Orchester- und Chor-Elemente gelingt überragend, sodass man das Gefühl hat, die Darbietung fände direkt auf einer großen virtuellen Bühne statt. Dieses Gefühl räumlicher Weite können nur offene Kopfhörer in dieser Ausprägung vermitteln.

Mit Smetanas berühmter "Moldau" kommen wit gleich zur nächsten SACD. Mit sehr hoher Auflösung vermittelt der ERA-1 das ganz spezielle, fließende, schwungvoll ausgeschmückte Gefühl der fesselnden Symphonie direkt von Beginn an. Sehr rund, sehr homogen, zugleich mit lebendigen Details bestückt - der ERA-1 arbeitet erneut auf einem sehr hohen Level und beeindruckt ein weiteres Mal mit seiner kompromisslosen Impulstreue und einer enorm umfassenden, kultivierten Gesamtwiedergabe. Konturen einzelner Instrumente innerhalb des Orchesters sind immer präzise gezogen, gerade auch die Bläser wirken sehr schwungvoll und reich an Einzelheiten. Die Streicher ertönen so sauber ausbalanciert, wie man es nur selten vernehmen kann.

Die dritte SACD enthält den Soundtrack zu "Footloose", und exakt mit dem identisch heißenden Titel von Kenny Loggins bestreiten wir die nächste Testreihe. Das Stück klingt oft etwas monoton und langweilig - davon ist nichts zu hören, wenn der ERA-1 die Wiedergabe übernimmt. Der Bass macht Druck, verhält sich zugleich aber vorbildlich präzise. Kennys Stimme steht klar im Fokus, zugleich aber lässt die Präsentation den instrumentalen Anteilen noch genug Entfaltungsspielraum. Insgesamt ordnet der QUAD Kopfhörer ein weiteres Mal alle akustischen Elemente schnell & auf den Punkt genau an. Dadurch entsteht der Eindruck einer realistischen, dynamischen Wiedergabe, die den Hörer in ihren Bann zieht.

Bei "Ain't No Sunshine" von Eva Cassidy schlägt sich der ERA-1 erwartungsgemäß hervorragend. Mit viel Gefühl und einer offenen, sympathisch-ehrlichen Präsentation holt er die Stimme mitten in einen klar definierten virtuellen Raum. Sehr gekonnt trennt der edle Kopfhörer Stimmen von Instrumenten, ohne dabei jedoch das harmonische Ganze aus dem Blick zu verlieren. Die instrumentalen Soli, besonders, wenn das Klavier eingebunden ist, wirken feindynamisch sehr filigran, gleichzeitig fehlt es aber nicht an Entschlossenheit, sodass stets auch ein nachdrückliches, exaktes Fundament vorhanden ist.

Nun greifen wir nochmals zu einer CD und hören "No Matter What You Do" von Benassi presents The Bizz. Hier sind wir verblüfft, wie hart und exakt der ERA-1 den Bassbereich abbildet, so kommt echtes Club-Feeling auf - das können viele nach dem offenen Prinzip arbeitende Kopfhörer nicht auf diesem Niveau. Die elektronischen Effekte werden mit einer nachdrücklichen Dynamik in den Hörraum geschleudert. Die vokalen Anteile der weiblichen Sängerin wirken frisch und, trotz der elektronischen Veränderung der Stimme, charismatisch und direkt. Ehrlich gesagt haben wir nicht erwartet, dass sich der ERA-1 bei diesem Track so gut schlägt - wir hielten ihn eher für den idealen Wegbereiter derjenigen Hörer, die gern Klassik, Jazz oder auch mal Rock-/Pop hören, aber nicht unbedingt "Club-taugliche" Musik.

Fazit

Der QUAD ERA-1 ist zwar schon einige Jahre auf dem Markt, hat aber nichts von seiner Faszination eingebüßt. Mit einem Kaufpreis von knapp 750 EUR ist eine durchaus beträchtliche Investition nötig, für die man aber auch den entsprechenden Gegenwert geboten bekommt. Der sehr dynamische, zugleich facettenreiche sowie angenehme Klang sorgt dafür, dass die Auslegung des ERA-1 sehr gut ankommen dürfte. Zugleich ist er als offener Kopfhörer konzipiert und schafft daher eine hervorragende, authentisch wirkende Räumlichkeit. Im Liederumfang des Kopfhörers sind eine gut verarbeitere Aufbewahrungsbox sowie ein zweites Paar Ohrpolster aus Echtleder enthalten. Das mitgelieferte, gut zwei Meter lange Kabel ist, so finden wir, etwas zu kurz. Wer sich beim Hören frei bewegen möchte, muss hier ein längeres Kabel zukaufen. Die Verarbeitung des ERA-1 ist gut - nur können wir nicht ganz nachvollziehen, dass die Gabeln, an denen die Ohrmuscheln aufgehangen sind, aus Kunststoff anstatt aus Metall bestehen. Der Tragekomfort ist exzellent, der Quad-Kopfhörer ist nicht zu schwer und sitzt sehr angenehm auf dem Kopf.

Dynamisch und kräftig, zugleich detailreich aufspielender offener Kopfhörer mit Hightech-Treibern für beste Impulstreue



HiFi-Kopfhörer Obere Mittelklasse/Oberklasse bis 800 EUR

Test 25. Juli 2025

Test und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 25. Juli 2025