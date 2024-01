News

ZDF zeigt neue Dokus in Ultra HD & HDR

Das ZDF zeigt wieder einmal eine Dokumentation in Ultra HD zum Streaming in der ZDF Mediathek. Die Doku "Lagos - Metropole der Extreme" aus der Reihe "Megacitys" wird in der Mediathek in 4K-Auflösung angeboten. Verschiedene ZDF Mediathek-Apps wie z.B. für Apple TV 4K oder Fernseher mit HbbTV spielen die Ultra HD-Version automatisch ab. Das ZDF nutzt für die 4K-Version den HEVC/H.265-Codec. Außerdem gibt es Unterstützung für HDR im HLG-Format.

Im ZDF-Hauptprogramm wird die Lagos-Doku am 04.01. ab 22:15 Uhr in 720p bwz. 1080p via DVB-T2 HD ausgstrahlt. Ebenfalls in Ultra HD hat das ZDF kürzlich die Mini-Doku "Die Victoriafälle - Elefanten auf der Spur" aus der "Terra X"-Reihe in der Mediathek veröffentlicht.

Das ZDF plant bislang keinen eigenen Ultra HD-Sender sondern stellt nur einzelne Produktionen in Ultra HD in die ZDF Mediathek. Der Sender weist darauf selten direkt hin. Man kann die Ultra HD-Sendungen in der ZDF Mediathek über eine Suche nach dem Stichwort "UHD" finden.

