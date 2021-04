News

ZDF zeigt "Das Traumschiff" in Ultra HD & HDR

Das ZDF strahlt am 4. April 2021 um 20.15 Uhr die neue "Malediven"-Episode von "Das Traumschiff" aus. Der Film ist bereits ab Samstag, 3. April 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar und soll dort auch in Ultra HD & HDR angeboten werden. Das bestätigte das ZDF auf Anfrage.

Bereits die letzten Weihnachts-Folgen "Kapstadt" und "Seychellen" aus der "Traumschiff"-Reihe wurden in der ZDF-Mediathek in Ultra HD & HDR veröffentlicht. Das ZDF nutzt HLG als HDR-Standard. Zum Abruf ist ein Fernseher mit HbbTV ab Version 2.0.2 erforderlich, der HDR/HLG unterstützt.