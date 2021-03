News

Sky Crime HD & Sky Comedy HD gehen auf Sendung

Sky startet am 01.04.2021 die zwei neuen Sender Sky Crime HD und Sky Comedy HD. Die beiden Programme werden sowohl via Satellit und Kabel als auch via Internet verbreitet und sind über das Entertainment Paket sowie Sky Ticket nutzbar.

Auf Sky-Receivern werden die HD-Sender automatisch in der Programmliste auftauchen. Via Satellit Astra 19.2° Ost werden die neuen Sky-Programme auf folgenden Frequenzen ausgestrahlt:

Sky Crime HD: 11915 MHz H (SR 27500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK)

Sky Comedy HD: 11759 MHz H (SR 27500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK)

Folgende Highlights will Sky zum Start im April bei Sky Crime HD und Sky Comedy HD zeigen:

Sky Crime

„Die DNA eines Mordes – mit Paul Holes“, Staffel 1 ab 1. April um 18.20 Uhr

„Buried in the Backyard – Mord verjährt nicht”, Staffel 1 ab 1. April um 19.30 Uhr

„The Vow“, Staffel 1 ab 1. April um 20.15 Uhr

„The Devil Speaks“, Staffel 1 ab 1. April um 22.20 Uhr

„Das Verschwinden von Susan Cox Powell“, Staffel 1 ab 3. April um 20.15 Uhr

„The Mark of a Killer – Mörder und ihre Markenzeichen“, Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr

„Diabolical – Teuflische Morde“, Staffel 1 ab 5. April um 21.50 Uhr

„Killer Couples: Mörderische Paare“, Staffel 13 ab 6. April um 20.15 Uhr

„A Wedding and a Murder – Nach der Hochzeit kommt der Tod“, Staffel 1 ab 6. April um 21.50 Uhr

„Anwälte des Bösen – zwischen Gesetz und Gewissen“, ab Sommer 2021

„Wirecard-Skandal“, die Dokumentation ab 13. Mai um 20.15 Uhr

„Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“, ab Herbst 2021

Sky Comedy

„Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr“, ab 1. April um 20.15 Uhr

„Quatsch Comedy Club“, Staffel 4 ab 1. April um 21.25 Uhr

„Comedy@Sky”, Staffel 2 ab 1. April um 22.25 Uhr

„Superstore“, Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr

„Spitting Image“, Staffel 1 ab 6. April um 20.15 Uhr

„Lass es, Larry“, Staffel 10 ab 6. April um 21.05 Uhr

„Schitt‘s Creek“, Staffel 1 ab 7. April um 20.15 Uhr

„The Mindy Project“, Staffel 1 ab 7. April 21.30 Uhr

„American Pie”, am 9. April um 20.15 Uhr

www.sky.de