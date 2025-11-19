News
Thriller "Todesstille" erscheint auf Blu-ray Disc
19.11.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Todesstille" (Dead Calm) auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Philip Noyce aus dem Jahr 1989 mit Sam Neill, Nicole Kidman und Billy Zane erscheint am 26.02.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind Trailer und eine Bildergalerie geplant.
