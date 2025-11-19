News

Edles Design und optimierte Akustik: Bowers & Wilkins präsentiert neuen Px8 S2 McLaren Edition

Bowers & Wilkins bringt mit der Px8 S2 McLaren Edition eine neue Version des Wireless-Headphones auf den Markt. Entwickelt in Zusammenarbeit mit McLaren Automotive und dem McLaren Formel-1-Team kommt er im charakteristischen McLaren-Papaya-Finish mit Anthrazitgrau und McLaren-Speedmark-Logos auf dem Kopfbügel und auf den Hörerschalen. Weitere Akzente setzen der diamantgeschliffene Rand an jedem elliptischen Logo-Emblem sowie Memory-Foam-Ohrpolster. Der Kopfbügel ist mit Nappaleder bezogen und soll haptisch wie optisch Hochwertigkeit ausstrahlen.

Als dritter Kopfhörer der Partnerschaft zwischen McLaren und Bowers & Wilkins ist auch der Px8 S2 McLaren Edition mit der optimierten Geräuschunterdrückungstechnologie + Transparency-Modus von B&W ausgestattet. Die Partnerschaft besteht seit 2015 und wurde unlängst erweitert: Bowers & Wilkins ist nun offizieller Audiopartner von McLaren Automotive und dem McLaren Formel-1-Team.

"Quick Action"-Taste am B&W Px8 S2 McLaren Edition

Der Treiber wurde ebenfalls verbessert, ist 40mm groß und mit einer Carbon-Membran versehen. Die Treiber bieten ein vollständig überarbeitetes Chassis, Schwingspule, Aufhängung und Magnet und sollen präzise auf die Ohren des Hörers ausgerichtet sein, um eine gleichmäßige Entfernung zwischen jedem Punkt der Membran und dem Ohr zu gewährleisten.

Unterstützt werden aptX Adaptive 24/96 und aptX Lossless, der DSP wurde von Bowers & Wilkins selbst entwickelt. Mit der App kann man Infos, wie z.B. den Akkustand, einsehen und die Quick Action-Taste am Kopfhörer mit einer bevorzugten Funktion belegen. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller 30 Stunden. Eine Schnellladung von 15 Minuten soll für bis zu sieben Stunden Wiedergabe ausreichen.

Der Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition ist ab dem 19. November 2025 über die Website von Bowers & Wilkins sowie ausgewählte Händler erhältlich. Der Preis beträgt 829 Euro / 729 CHF.

