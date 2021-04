News

Sky zeigt Premiere League in Ultra HD

Sky zeigt ab diesem Freitag bis Montag, 26. April täglich die Begegnungen des 32. und 33. Spieltags sowie ein Nachholspiel der britischen Premier League. Einzelne Fußball-Spiele werden für Sky Q-Abonnenten auch in Ultra HD übertragen. Der Spielplan für die Premier League auf Sky Sport sieht in den nächsten Wochen folgendermaßen aus:

32. Spieltag

Freitag, 16.4.:

20.50 Uhr: FC Everton - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

Samstag, 17.4.:

13.20 Uhr: Newcastle United - West Ham United live auf Sky Sport 1

21.05 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Sheffield United live auf Sky Sport 2

Sonntag, 18.4.:

14.20 Uhr: FC Arsenal - FC Fulham live auf Sky Sport 1

16.50 Uhr: Manchester United - FC Burnley live auf Sky Sport 1

Montag, 19.4.:

20.30 Uhr: "Match of the Week" Leeds United - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und auf Sky Sport UHD

23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1

Dienstag, 20.4.:

20.50 Uhr: FC Chelsea - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

Mittwoch, 21.4.:

18.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Southampton (Nachholspiel vom 29. Spieltag) live auf Sky Sport 2

21.05 Uhr: Aston Villa - Manchester City live auf Sky Sport 2

Donnerstag, 22.4.:

20.50 Uhr: Leicester City - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1

33. Spieltag

Freitag, 23.4.:

20.50 Uhr: FC Arsenal - FC Everton live auf Sky Sport 1

Samstag, 24.4.:

13.20 Uhr: FC Liverpool - Newcastle United live auf Sky Sport 1

18.00 Uhr: "Match of the Week" West Ham United - FC Chelsea live auf Sky Sport 1

20.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1

20.55 Uhr: Sheffield United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

Sonntag, 25.4.:

12.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Burnley live auf Sky Sport 1

14.55 Uhr: Leeds United - Manchester United live auf Sky Sport 1 und auf Sky Sport UHD

19.50 Uhr: Aston Villa - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1

Montag, 26.4.:

20.50 Uhr: Leicester City - Crystal Place live auf Sky Sport 1

