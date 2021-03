News

"Raya und der letzte Drache" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney bietet "Raya und der letzte Drache" bereits jetzt bei Disney+ an und veröffentlicht den Animationsfilm im Frühjahr auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. In den USA wurde "Raya and the Last Dragon" bereits für den 18.05.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt. Die Ultra HD Blu-ray verfügt über einen englischen Dolby Atmos-Mix, HDR10 und umfangreiches Bonus-Material inklusive Making of Featurettes und "Deleted Scenes". Für Deutschland ist bislang noch kein VÖ-Termin bekannt.

Derzeit ist der Film auch für Abonnenten von Disney+ nur mit "VIP-Zugang" und einem Aufpreis von 21,99 EUR erhältlich. Disney+ zeigt den Film auch in 4K mit Dolby Vision HDR aber ohne Dolby Atmos-Ton. Ab dem 04.06.2021 soll "Raya und der letzte Drache" für alle Abonnenten von Disney+ ohne Aufpreis verfügbar sein.

