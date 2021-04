News

"Red Scorpion - Uncut" mit neuen Extras auf Blu-ray Disc

NSM veröffentlicht "Red Scorpion" in einer Neuauflage auf Blu-ray Disc. Die restaurierte Uncut-Fassung des Action-Klassikers mit Dolph Lundgren aus dem Jahr 1989 soll ab dem 28.05.2021 im Handel erhältlich sein und enthält verschiedene Extras wie Interviews und einen Audio-Kommentar.

Red Scorpion (Blu-ray Disc)

Bild: 1,78:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD 5.1)

Extras:

- Audiokommentar mit Regisseur Joseph Zito und Filmkritiker Howard S. Berger

- Deutscher Trailer, Originaltrailer

- All Out of Bullets: Ein Interview mit Dolph Lundgren (Englisch mit optionalen Untertiteln Deutsch oder Englisch)

- Music with Muscles: Ein Interview mit dem Komponisten Jay Chattaway (Englisch mit optionalen Untertiteln Deutsch oder Englisch) (ca. 83 Min.)